В водах египетского курорта заметили 12-метровую акулу
В прибрежных водах египетского города Хургады заметили китовую акулу массой 30 тонн и длиной до 12 метров.
Акула быстро набрала популярность у туристов, так как является не кровожадным хищником, а представителем китовых. По информации египетского издания El Watan News, морской великан приплыл к берегам курортного города и порадовал туристов. По словам ученых, возвращение китовой акулы стало возможным благодаря чистоте Красного моря. Отмечается, что акула не агрессивна и не несет опасности для людей, в том числе из-за отсутствия зубов. Она питается лишь мелкой рыбой и водорослями.
Морского гиганта назвали Бахлул, и он уже стал звездой благодаря тому, что спокойно плавает с дайверами и позволяет сделать красивые снимки. Этот факт привлекает все больше и больше путешественников в Хургаду, пишет «Турпром».