В водах египетского курорта заметили 12-метровую акулу

Акула быстро набрала популярность у туристов, так как является не кровожадным хищником, а представителем китовых. По информации египетского издания El Watan News, морской великан приплыл к берегам курортного города и порадовал туристов. По словам ученых, возвращение китовой акулы стало возможным благодаря чистоте Красного моря. Отмечается, что акула не агрессивна и не несет опасности для людей, в том числе из-за отсутствия зубов. Она питается лишь мелкой рыбой и водорослями.