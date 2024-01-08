На Пхукете российскому туристу вернули потерянные в Рождество ценности

Легким испугом отделался отдыхающий на Пхукете российский турист, потерявший 7 января наличные деньги и другие ценные вещи. Благодаря оперативному реагированию полиции пропажа была найдена и возвращена владельцу, об этом сообщило сегодня издание Novosti Phuketa.

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Вчера около полудня Олег Бобряков обнаружил, что по невнимательности оставил свою небольшую сумку в районе пляжа Патонг. Из ценного в ней были 13 тыс. бат (более 33 тыс. руб.) наличными, дюжина кредитных и дебетовых банковских карт, телефон и ключ-карта от номера в отеле.

Получив заявление от туриста о пропаже, полицейские нашли по камерам видеонаблюдения как утерянную вещь, так и человека, который ее подобрал. Им оказался гость из Мьянмы, который и вернул все ценности в полной сохранности. В отчете полиции мужчина был назван хорошим гражданином.

В публикации отмечено, что эта рождественская новость положительно повлияет на имидж Пхукета после последних трагических сообщений о том, что при аварии спидбота накануне Нового года погибла пятилетняя россиянка и еще шесть наших соотечественников получили травмы, а в католическое Рождество местный таксист высадил иностранку посреди дороги.