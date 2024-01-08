Где в 2024 году повысят или начнут собирать налоги для туристов

В 2024 году по всему миру увеличивается количество мест, где с туристов взимают налоги. Это делается для борьбы с чрезмерным туризмом и поддержки инфраструктуры, включая и некоторые российские направления с новым курортным сбором, сообщает Центральная Служба Новостей.

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В Европе, самом посещаемом макрорегионе, расширяется список направлений с туристическими налогами. В Амстердаме налог увеличивается до 12,5%, в Барселоне и Валенсии вводятся новые ставки. Греция меняет налоговое законодательство в сфере туризма, в Париже утраивается налог на проживание из-за Олимпийских игр, а в Италии Венеция вводит плату за вход в исторический центр. Исландия и Бали также планируют новые туристические налоги.