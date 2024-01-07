Кения начала принимать туристов без виз

В минувшую пятницу Кения приняла первых 500 туристов, получивших электронные разрешения на въезд (ETA). Анонсированный с начала января безвизовый режим для граждан всех стран мира заработал с небольшим опозданием, сообщило в конце недели издание KenyaMOJA.

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Для россиян новшество практически ничего не меняет, кроме небольшой экономии денег. Наши соотечественники и так имели право получить е-визу, заплатив 50 долларов. Стоимость Electronic Travel Authorisation – 30 долларов. Оплата возможна только с помощью карт зарубежных банков.

Онлайн-заявку подают не позднее 3 дней до поездки и не ранее 3 месяцев. Иностранным гостям рекомендовано сделать запрос сразу после бронирования отеля и билетов на транспорт. Для оформления также необходимо иметь действительный в течение 6 месяцев от даты прибытия загранпапорт, предоставить контактную информацию и подтвердить платежеспособность.

Полученное одобрение необходимо распечатать и предъявить на погранконтроле. Туристы могут оставаться на территории страны до 90 дней. Однако при пересечении границы и повторном въезде необходимо получить новую ETA. Известно, что среди путешественников пользуется популярностью многократная единая восточноафриканская виза, позволяющая ездить по трем странам – Кении, Руанде и Уганде – стоимостью 100 долларов.

Иммиграционная служба заявила, в частности, что 5 января первые безвизовые иностранцы прилетели в аэропорт Найроби из Аддис-Абебы. Российские туристы используют столицу Эфиопии в качестве транзитного хаба при полетах в разные страны.