Когда выходят с каникул в других странах

Рассказываем, сколько праздничных и нерабочих выходных установлено для жителей других стран.

Разговоры и переживания о том, что новогодние каникулы россиян растянулись почти на десять дней, длятся не один год. Те, кто выступает за их сокращение, утверждают, что такое количество выходных вредит экономике и здоровью людей. Однако трудолюбивые граждане, наоборот, уверены в том, что для катания с горок и приятных посиделок с родными, десять дней - это мало.

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"Омск Здесь" решил проверить, сколько же дней отдыхают в других странах.

Великобритания и многие европейские страны

Рождественские и новогодние праздники в Великобритании являются одними из самых важных и ярких в году. Тем не менее понятие "новогодние каникулы" здесь отсутствует. В канун Рождества, 24 декабря, многие британцы посещают церковные службы, где поют рождественские гимны и слушают проповеди, после этого они отдыхают только 25 и 26 декабря. После встречи Нового года следует один выходной, который выпадает на 1 января. Если праздник выпадает на субботу, выходной перенесут на понедельник, получится три выходных подряд.

Соединённые Штаты Америки

В США на Рождество и Новый год официально праздничные дни установлены только 25 декабря и 1 января. Однако многие американцы берут отпуск с 24 декабря по 2 января, чтобы провести время с семьёй и друзьями. В некоторых штатах, таких как Калифорния и Нью-Йорк, есть законы, которые предписывают работодателям предоставлять своим работникам определённое количество дней отпуска в течение рождественского сезона. В таком случае работающим гражданам удаётся отдохнуть почти десять дней.

Япония

В Японии новогодние каникулы обычно длятся неделю, начиная с 29 декабря и заканчивая 3 января включительно. Их называют "золотой неделей", в этот период все бюджетные и большинство частных заведений закрыты. В это время многие японцы отправляются в горы, где можно покататься на лыжах или сноуборде. Также популярны поездки на горячие источники, где можно расслабиться и насладиться природой.

Интересный факт, до перехода на григорианский календарь японцы встречали Новый год по лунному календарю, то есть в конце зимы. Дата начала года не является фиксированной, а может выпасть на любой день с 21 января по 21 февраля.

Китай

Новый год в Китае наступает намного позднее, чем в странах, живущих по григорианскому календарю. В этом году китайцы будут отдыхать с 10 по 17 февраля. Китайцы обычно проводят праздники с семьёй, ходят на ярмарки и участвуют в различных праздничных мероприятиях. В стране проживает не так много христиан, но католическое Рождество здесь празднуют 25 декабря. Для местных это, скорее, светский праздник, поэтому официального выходного в этот день предусмотрено.

Казахстан

Новый год в Казахстане отмечается дважды. Согласно европейской традиции, его празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. В соответствии с восточными традициями, он отмечается 21-23 марта и называется он Наурыз. Официальными новогодними выходными являются 1, 2 января. Однако Рождество в Казахстане тоже празднуют по обычаям православной церкви. 7 января считается официальным выходным днём.

Доминиканская республика

В Рождество и на Новый год в Доминиканской Республике жители отдыхают с большим размахом. Канун Рождества не является государственным праздником, хотя местные собираются за праздничным столом именно ночью. Отдыхают все 25 декабря. Потом наступает Новый год, который дарит жителям два выходных дня 1 и 2 января. С 6 по 9 января Доминикана празднует День трёх королей. Яркий религиозный праздник посвящён трём волхвам, принёсшим дары младенцу Иисусу.

Египет

Новый год в Египте встречают довольно скромно. Праздник не имеет древних корней и традиций у египтян. Жители сёл и небольших городов отмечают праздник за ужином в семейном кругу или проводят его как обычный день. Зато с большим размахом Новый год встречают в Каире, но это всего лишь для того, чтобы угодить туристам и хорошенько заработать на отдыхающих. Выходной день у большинства работающих египтян - 1 января.