Новый туристический маршрут появился в Азербайджане

В Азербайджане появился новый туристический маршрут в Нахичевань. В программе – посещение святилищ, музеев и города-заповедника Ордубад. Исторические места посетила корреспондент «МИР 24» Нигяр Золина.

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Экскурсия начинается со знакомства с историей. Первое название города – Наксуан. Он был заложен в 1500 году до нашей эры. Считается первым городом, основанным людьми после Всемирного потопа.

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«Нахичевань один из богатейших краев во всем мире. Эта земля подарила нам Великого лидера Гейдара Алиева. Он здесь родился и вырос. По его указанию все исторические памятники были реконструированы. В нашем туре прописаны самые любимые и значимые для него места», – рассказал экскурсовод Натик Пашаев.

Все музеи в Нахичевани бесплатные. Пери Дуньямалиева приехала сюда, чтобы посетить первый мавзолей на Востоке, построенный в честь женщины – Гробницу Момине Хатун. Усыпальница имеет 10 углов. На каждом выгравированы суры из Священного Корана.

«Это завораживает. Сразу чувствуется глубокое почтение как к женщине, так и жене, и матери. Хоть приказ о ее строительстве отдал муж, достроил ее их сын», – отметил турист из Баку Пери Дуньямалиева.

Нахичевань также – место паломничества. Сюда съезжаются люди со всего мира.

Пещера исполнений желаний именно так называется – это место. Чтобы попасть сюда, нужно подняться по ступенькам. Их здесь 857.

Сюда поднимаются, чтобы загадать самое заветное желание. Говорят, если с потолка упадет капля воды, желание сбудется.

«Я первый раз в этом прекрасном месте. Здесь чувствуется особая духовная энергетика. Люди сидят, думают о желаниях. Я тоже загадала, жду когда упадет капля. Я не унываю, если она не упадет, хороший повод посетить Нахичевань еще раз», – сказала турист из Баку Наталья Гулиева.

Завершает путешествие поездка в город-заповедник – Ордубад. Свой статус он получил в 1977 году, благодаря общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

«Я родилась здесь 71 год назад. Это дом отца. Раньше вся эта улица принадлежала ему. Потом половину забрал колхоз. Когда вышла замуж переехала в Баку, но очень скучала. Дети выросли, уже внуки. Я решила вернуться. Они зовут назад. Не хочу. Только здесь я дышу свободно», – поделилась жительница Ордубада Рагиба Багирова.