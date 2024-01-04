Пассажиры Red Wings ждут вылета на Шри-Ланку более 13 часов
Рейс WZ3077 авиакомпании Red Wings из московского аэропорта Жуковский на Шри-Ланку задерживается более чем на 13 часов. Самолет должен был вылететь в Хамбантоту в 22:20 3 января.
Изначально рейс был задержан по техническим причинам. 413 пассажиров просидели в терминале аэропорта около 12 часов.
О долгожданной посадке на рейс было объявлено утром 4 января. Пассажиров посадили в « Боинг 777», но отопление не включили. Рейс снова задержали, но теперь потому, что таможенники должны были пересчитать пассажиров.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с задержкой рейса из Москвы на Шри-Ланку. Там уточнили, что авиакомпания обеспечила пассажиров напитками и едой и предоставила места в гостинице, передает Life.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Hорвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим на борту человеком. Российский экипаж запросил у Норвегии разрешение сесть в ближайшем аэропорту, но получил отказ, поэтому был вынужден развернуть борт обратно в Москву. При этом в Осло заявили, что позволили самолету из России использовать воздушное пространство над страной, чтобы быстрее добраться обратно.