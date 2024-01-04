Турист уверен, что горничные в Египте обчистили его на 693 доллара

Приличной суммы денег недосчитался турист после возвращения в Россию из Египта. Свой отпуск он провел в Шарм-эль-Шейхе в отеле Falcon Naama Star Hotel 3*. С собой взял тысячу долларов наличными на расходы на месте. «Думал, мало ли захочу в Петру, Александрию и пр. Но в итоге к концу отдыха потратил только 300. Оставшиеся 700, как я считал, лежали весь отпуск в сумке в шкафу. При выезде я их видел, но не стал пересчитывать», – рассказал турист в соцсетях о своих приключениях в Египте.

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Уже вернувшись в Россию, вгляделся в купюры и ахнул: «В стопке вместо 700 оказалось лишь 7 долларов. Вместо сотен – все купюры по 1 доллару».

Турист стал искать объяснения и возможные сценарии произошедшей ситуации. И учитывая, что все банкноты, за исключением потраченных, он сам не доставал, ему пришел на ум только один вариант: «Похоже, мне горничные их заменили. Один раз увидел, как после уборки дверца шкафа, где хранилась сумка, была слегка открыта, хотя я ее не трогал. Подумал: «Ну, может, пыль вытирали. Может, задели, когда убирались, кто ж знает?”»