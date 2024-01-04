В 2024 году увеличится цена на путешествия
В будущем году армавирцев ждет увеличение стоимости путешествий от 5% до 30% в зависимости от направления. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.
"С другой стороны, расширение авиасообщения в 2023 году позволило охладить перегретые цены по целому ряду направлений. Если тенденция на расширение авиасообщения и конкуренцию между перевозчиками сохранится, то увеличение цен на размещение в отелях может быть нивелировано подешевевшей перевозкой", — отметили представители АТОР.
Согласно опросу, летом многие россияне планируют отправиться в зарубежное путешествие в Турцию и Египет. Также в числе путешествий названы поездки на Кубу и Вьетнам. Кстати, Остров Свободы постепенно начинает принимать российские платежные карты.
Армавирцы предпочитают море и горы родной Кубани. Многих своей красотой покорила Абхазия. По-прежнему популярны излюбленные места отдыха горожан – урочище Джилы-Су, древняя и загадочная Северная Осетия, водопад «Девичьи косы» в Приэльбрусье, Лагонаки, плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии, Софийские и Дуккинские озера в Архызе.