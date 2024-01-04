В 2024 году увеличится цена на путешествия

"С другой стороны, расширение авиасообщения в 2023 году позволило охладить перегретые цены по целому ряду направлений. Если тенденция на расширение авиасообщения и конкуренцию между перевозчиками сохранится, то увеличение цен на размещение в отелях может быть нивелировано подешевевшей перевозкой", — отметили представители АТОР.