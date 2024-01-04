Туристов заставили покинуть самолет после семи часов ожидания вылета

Пассажиров рейса Москва — Хамбантота (Шри-Ланка) высадили из самолета спустя семь часов задержки перед вылетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Туристы поднялись на борт и просидели в салоне около двух часов, до этого еще пять часов им пришлось ожидать в аэропорту. Вскоре бортпроводники попросили их покинуть самолет, объяснив это технической неисправностью.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП), узнав о произошедшем, начала проверку.

«Причины задержки уточняются. Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками, питанием и размещением в гостинице», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что самолет все же вылетел на Шри-Ланку. На рейс зарегистрировались 413 пассажиров.