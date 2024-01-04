Слетать из Москвы на Сейшелы в январе предлагается за 50 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования появились доступные по цене авиабилеты на популярные туристические направления с вылетами из Москвы на январские даты.

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Например, отправиться «Аэрофлотом» из российской столицы в Маэ (Сейшелы) на неделю в последний день новогодних каникул, 8 января, стоит 50,4 тыс. руб. туда-обратно (тарифы актуальны по состоянию на 19:30 3 января. – Ред.). За багаж дополнительно возьмут 29 тыс. руб.

Практически в ту же сумму, 50,9 тыс. руб., обойдется перелет с 13 по 22 января.

Напомним, 11 декабря авиабилеты нацперевозчика из Москвы на Сейшелы на низкие предновогодние даты предлагались дороже, за 63 тыс. руб. с ручной кладью.

Относительно недорого можно слетать в январе и на Шри-Ланку. Билеты на чартер AZUR air Москва – Коломбо реально купить за 55,7 тыс. руб., перевозка чемодана включена в тариф. Отправление туда – 9 января, обратно – 18-го.

Недорогие места экономкласса на рейсах AZUR в Коломбо есть и на даты с 16 по 25 января. Перелет обойдется в 56,2 тыс. руб.

Буквально перед Новым годом стало известно о том, что авиакомпания Jazeera Airways сократит с 20 января интенсивность рейсов из российской столицы в Коломбо со стыковками в Кувейте. Перевозчик объяснил свое решение «недостаточностью пассажиропотока на направлении».