Самые странные запреты для туристов в Европе

О самых странных запретах в Европе для туристов в прошлом году рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, на итальянском острове Сардинии власти ввели в прошлом году запрет на полотенца, потому что вместе с ними туристы уносят с собой песок.

В итоге на пляж Пелоза, расположенный на западном побережье острова, можно брать с собой лишь коврики для загара. А розовый пляж Спьяджа Роза и ранее был "запретной зоной" для отдыхающих, а теперь тем туристам, которых уличат в краже песка, грозит штраф в 3500 евро, рассказывается на сайте АТОР.

В Португалии на пляже нельзя слушать громкую музыку. Если ваши музыкальные колонки побеспокоят других отдыхающих или местных жителей, придется заплатить штраф 36 тысяч евро.

В этой же стране запретили игры с мячом за пределами специально отведенных мест, ставить палатки не на территориях кемпингов и разжигать костры на пляжах.

В Испании в Севилье официально запретили демонстрацию нижнего белья в общественных местах. Также там неприемлема любая "одежда с сексистскими посланиями" и запрещены акты "непристойного эксгибиционизма".

В итальянском Портофино селфи, сделанное не в специальном месте, может обойтись в 270 евро - местные жители устали от фотосессий туристов. Поэтому летом на набережной появились зоны "без ожидания", где с 10:30 до 18:00 часов можно сделать фото, после чего сразу нужно уйти.