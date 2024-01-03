Часть Турции окутал плотный радиационный туман

В нескольких регионах Турции уже несколько дней держится густой туман. Больше всего он затронул регионы Восточной и Юго-Восточной Анатолии. Главное управление метеорологии 15-го регионального управления Диярбакыра сообщает, что туман является радиационным.

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Как сообщают местные синоптики, большая часть страны сейчас находится в зоне высокого давления. Поверхность земли и воздух охлаждаются из-за легкого течения ветра и ясного ночного неба. Чем ниже воздух, тем он холоднее и чем выше, тем горячее.