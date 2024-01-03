Министр туризма Таиланда: почти 1,5 млн россиян посетило королевство в 2023 году

Министр туризма Таиланда Судаван Вангсуфакикосол подвела итоги 2023 года: королевство посетило 1,48 млн российских туристов. Общее количество иностранцев превысило 28 млн человек, сообщило вчера издание Thai Post.

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Туристический поток из России полностью восстановился к допандемийному уровню. Причем желающих провести новогодние каникулы на тропических пляжах заметно прибавилось в последнюю неделю года, когда россиян прибыло почти на 13% больше, чем в предыдущий период.

В общем зачете туристы из России занимают пятое место, а среди европейского направления наши соотечественники стоят на первой позиции. Больше всего в Таиланд приехало в прошлом году жителей Малайзии – без малого 4,6 млн, на второй строчке китайцы – 3,5 млн. Почти вровень стоят посетители из Южной Кореи и Индии – свыше 1,6 млн из каждой страны.

Известно, что гости из России приносят в экономику королевства миллиарды долларов – значительно больше многих других туристов, к примеру, в 2019 году их расходы составили более 3,3 млрд. Поэтому в Таиланде сейчас оценивают возможность продлить практику безвизового пребывания россиян до 90 дней. Пока такой режим действует для въезжающих в страну с 1 ноября прошлого года по 30 апреля 2024-го.

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