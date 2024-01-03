Почему стали популярны дорамы и какая Корея на самом деле

Что такое чувство "хан", почему в дорамах так много слез и что общего между корейским "эгё" и японским "каваий". На эти и другие вопросы "РГ" отвечает доцент кафедры восточных языков, директор Центра корейского языка и культуры МГЛУ, декан переводческого факультета МГЛУ Екатерина Похолкова.

© «Российская газета»

В этом году в России и в мире резко вырос спрос на учебники и самоучители корейского языка. По данным одной из крупных книжных сетей, спрос на учебники китайского языка вырос на 4%, а корейского - на 9%. Онлайн-платформы закупили корейских дорам на треть больше, чем в прошлом.

Видео дня

— Почему вдруг такой интерес к Корее и корейскому кино?

Екатерина Похолкова:

— Южная Корея давно начала развивать свою гуманитарную политику, или так называемую политику "мягкой силы". Это продуманная государственная линия, в центре которой стоит массовая культура. Кто-то полагает, что это началось после Олимпиады 1988 года, когда в Южную Корею приехали иностранцы и увидели Сеул, "чудо на реке Ханган" (так называют феномен резкого роста корейской экономики), но, мне кажется, что осознанная политика "мягкой силы" начала формироваться в 2000-х.

В 2010 году в России "корейская волна" - Халлю - еще была незаметна, а сейчас она захлестнула полмира. Япония, у которой исторически с Кореей много общего, открывая себя Европе, пошла по пути "элитарности". Вспомним Всемирную выставку в Париже в 1900 году, когда японцы впервые привезли в Европу свои кимоно, гравюры, керамику и каллиграфию… А корейцы сделали ставку на массовую культуру, причем начали они с Азии.

Сам термин "корейская волна" был вообще придуман в Китае.

Сначала интерес к корейской культуре ограничивался молодежными музыкой, кино и сериалами, но поколение выросло, и теперь популярность обрели литература, живопись, языковые курсы и многое другое. Люди со всех концов света захотели погрузиться в жизнь этой далекой привлекательной страны. Ставка Кореи сыграла как на короткой, так и на дальней дистанции.

— Так проект "Халлю" изначально был нацелен на экспорт корейской культуры?

Екатерина Похолкова:

— Изначально проект "корейской волны" был нацелен на иностранную аудиторию, но впоследствии он сыграл важную роль в поднятии интереса ко всему корейскому и внутри страны. Значимую роль в продвижении "корейского бренда" по всему миру сыграло открытие корейских культурных центров. Они открывались в лучших районах крупных городов, организовывали просветительские мероприятия, лекции, языковые курсы. И все это бесплатно. Такой системный подход принес свои плоды.

Не всегда успех песен и фильмов шел из Кореи в мир. Часто случалось наоборот. В 2012 году песня корейского певца Сая "Оппа Каннам стайл" ("Мой парень в стиле Каннама") стала сначала хитом по всему миру и только потом ее оценили на родине.

Или посмотрите на биографии корейских режиссеров Ким Кидука, Пак Чханука, Пон Чунхо, которые сначала получили всемирно известные кинопремии за рубежом и уже после этого добились признания в Корее. Почему так? Потому что создавался креативный продукт под вкусы западной аудитории.

— А какая Корея на самом деле?

Екатерина Похолкова:

— Многогранная. Я стараюсь бывать в Корее как можно чаще и вижу, как быстро меняется страна. Корейцы называют свою родину Dynamic Korea, динамичная Корея. И это действительно так. Меняются поколения, меняется отношение корейцев к себе.

Когда я только поступила в университет, преподаватели говорили: "Корея - страдающая, плачущая нация". У них даже насекомые и животные не стрекочут, не лают, не поют, а плачут. В корейском языке есть только один глагол для обозначения этих действий: "ульда" - плакать. Душераздирающие песни, страдающие герои фильмов и книг... Антропологи называют этот феномен "чувство хан" - ощущение всеобъемлющей тоски и недооцененности.

Сейчас я смотрю на корейцев - и на молодое поколение, и на старшее - и вижу, что они уходят от идеи страдания и негодования. Появились модные движения - well being и healing - которые продвигают идеи улучшения качества жизни и любви к себе. Не надо совершать подвиг, не надо жертвовать собой, не надо страдать, надо радоваться жизни, чтобы добиться успеха и жить счастливо.

Мне кажется, что это фундаментальная перемена корейского общества. Но все же особая сентиментальность и психологизм характерны даже для современной культуры.

— Теперь понятно, почему в дорамах плачут горькими слезами даже мужчины. А что за странные комплименты в их адрес: "какой ты высокий и красивый"? Это так важно в корейском обществе? Или это только в дорамах?

Екатерина Похолкова:

— В Корее уделяют большое внимание внешности. Одним из главных элементов красоты является рост. Считается, что средний рост южного корейца за последние полвека вырос примерно на 20 сантиментов. Когда я с моим метром восьмьюдесятью была на стажировке в Южной Корее, мне казалось, что я самая высокая. Сейчас молодое поколение - высокие, красивые люди, которые хорошо питаются, заботятся о здоровье. Особенно заметно, как внешне изменилось поколение, в больших городах.

В Корее процветает "лукизм" и культ красоты. Идеал мужчины: высокий, спортивный, но с детским маленьким лицом. Иногда можно услышать такой комплимент: "Какое у вас красивое маленькое лицо!".

Но дело не только в красоте, в Корее очень высокая конкуренция во всех сферах. Люди постоянно находятся в стрессе. Они чувствуют, что все время должны доказывать: ты все время должен быть лучше других. Может быть, это связано с историей Кореи. Полуостров всегда находился рядом с крупными державами - Китаем и Японией, сейчас корейцы намерены доказать всему миру, что они лучше соседей. И действительно, во многих направлениях они преуспели, создали "чудо на реке Ханган".

— А вот еще непривычный для нас комплимент: "Какая ты милая!"

Екатерина Похолкова:

— В Корее это называется "эгё" - быть милой, по-детски очаровательной, кокетливой. Возможно, в Корею это пришло из японской культуры, там этот феномен называется "каваий". Это слово применяется во всех ситуациях, когда можно что-то назвать "милым", "очаровательным", "прелестным"… Таким образом люди пытаются продлить детство в недетском возрасте.

В Азии сейчас мода на все "милое", да и у наших подростков тоже. Иногда милым называют лицо, соответствующее канонам манхвы (манги): маленькое округленное лицо, большие глаза и "европейский" нос.

— Такие лица - результат пластических операций или в Корее есть такой типаж?

Екатерина Похолкова:

— Такой типаж есть. Внешность у корейцев разная. Считается, что у жителей на юге и на севере Кореи разные типы лица. На северные территории совершалось больше набегов маньчжуров, поэтому там больше людей с высокими выраженными скулами.

В Азии сейчас мода на все "милое". Иногда милым называют лицо, соответствующее канонам манхвы: маленькое округленное лицо, большие глаза и "европейский" нос. Фото: Jung Yeon-je / AFP

Жители южных провинций и островитяне имеют больше сходств с народами Юго-Восточной Азии, поэтому круглолицых корейцев больше на юге. Есть такая старая корейская пословица "нам-нам пукнё" - "идеальная пара: мужчина с юга, а женщина с севера". Раньше идеальное лицо женщины сравнивали с луной, а сейчас с "сердечком".

— В семьях, которые показаны в фильмах, всегда мало детей. Даже двое - большая редкость. А в реальной Корее есть многодетные семьи?

Екатерина Похолкова:

— Многодетных там немного. В этом году Корея установила антирекорд: суммарный коэффициент рождаемости составил 0,78 ребенка на одну женщину. Хотя у того поколения, которое родилось в первое десятилетие после Корейской войны (1950-1953 гг.), было шесть-восемь детей.

Все хотели, чтобы у них родился мальчик. Но потом стала проводиться политика терпимого отношения к полу ребенка. На государственном уровне заявляли: "Не важно, кто родился, мальчик или девочка, главное - воспитать достойного гражданина". В Южной Корее живет около 50 миллионов человек. Это страна с очень высокой плотностью населения. Так что демографические проблемы не обошли стороной и Южную Корею.

— Красивый, высокий, инфантильный трудоголик без детей - таков корейский идеал мужчины?

Екатерина Похолкова:

— Такой мужчина - идеал для популярного героя сериала, но не идеал для построения семьи. В сериалах показывается то, что люди хотят видеть.

Возможно, у нас другая ментальная культура, поэтому людям, которые не погружены в азиатскую культуру не всегда легко понять, что показывается в корейских сериалах. Некоторые российские зрители жалуются, что долго развивается сюжет, не всегда понятный открытый финал. Иногда разочаровывающий. Но мне кажется, что корейское кино до сих пор ищет свой путь.

Для чего нужна массовая культура? Для того, чтобы люди получали эстетическое удовольствие: от красивых мужчин, милых девушек, красивой одежды и модных кроссовок. Мы живем в сложном мире, а кинематограф становится для нас убежищем, уютным уголком, в котором мы можем понаблюдать за тем, как в далекой стране красивые люди проживают красивую жизнь.