Туры в теплые страны подешевеют после новогодних праздников

«После спада ажиотажа доступные недельные туры на двоих в ОАЭ будут стоить около 150 тысяч рублей, в Египет – 120-160 тысяч рублей. Таиланд по-прежнему останется в довольно дорогом сегменте – около 150-180 тысяч рублей», – отметил Мурадян.

По его словам, российские туристы смогут сэкономить 45-50 %. Скидки появятся и на дорогих направлениях: Мальдивы, Сейшелы и Маврикий, пишет «Российская газета». Напомним, в Таиланде готовят пакет новых мер, предназначенных для стимулирования туризма и внутренних расходов. В частности, предложения включают в себя приостановку работы магазинов беспошлинной торговли Duty Free в зонах прибытия всех аэропортов и снижение налогов на алкоголь.