Блогер рассказала о необычных рождественских традициях в Испании

«Мэры городов вручают Королям волшебные ключи, чтобы они могли войти в каждый дом и оставить там подарки детям. Дети в этот день бегают к помощникам Королей — почтальонам — и отдают свои письма с пожеланиями. Еще в этот день всем зрителям шествия раздают сладости. Тонны конфет. Почему именно этот день? Считается, что в этот день мудрецы с Востока пришли в Вифлеем, чтобы принести в дар маленькому Иисусу золото, ладан и мирру. Поэтому подарки очень важны на этом празднике», — заключила Алена Бердова.