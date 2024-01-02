Стало известно, где отдыхают туристы-одиночки из России

Стало известно, куда предпочитают ездить одинокие туристы из России. Информацию опубликовал OneTwoTrip.

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Туристы-одиночки предпочитают европейские страны и Таиланд. В Таиланде популярностью пользуется Пхукет. Одиночные туристы оформляют туда 5,3% заказов. В столицу Франции ездят 4,8% одиноких туристов, в Стамбул – 4%.

В топ также входят Барселона, Будапешт, Ереван, Дубай, Рим, Римини, Милан.

Одинокие туристы ездят за границу на три дня. Но есть те, кто отдыхает за границей четыре-семь дней или более недели.

В России среди одиноких туристов популярностью пользуется Москва (30,9%), Санкт-Петербург (15,8%) и Сочи (10,5%).

Часто номер на одного гостя бронируют в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Иркутске, Мурманске и Новосибирске.