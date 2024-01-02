Рейс задержали из-за застрявшего в лифте экипажа самолета

Несколько сотен пассажиров рейса Бирмингем – Доха провели сегодняшнее утро как на иголках: вылет отложили на неопределенное время из-за отсутствия летного экипажа. Как выяснило издание Birmingham Live, пилот и несколько бортпроводников застряли в лифте аэропорта.

© tourdom.ru

Вылет самолета авиакомпании Qatar Airways из Великобритании в Катар стоял в расписании на 07:45. Неожиданно туристам предложили выйти из зоны посадки. Растерянные люди с трудом выяснили, что некому управлять лайнером и обслуживать их в полете. Оказалось, что несколько человек из экипажа с 6 утра не могут выйти из заблокированного лифта и никто не знает, когда к ним придет помощь.

«Если пилот застрял там надолго, возможно, он даже не в состоянии лететь», – так прокомментировал изданию один из пассажиров. По его словам, в Дохе у всех есть пересадки, никто не знает, успеют ли они на свои рейсы: «Я уезжаю в Малайзию, здесь есть люди, которые едут в Австралию, на Бали».

Чтобы как-то успокоить людей, им предложили получить талоны на питание. Возникла неразбериха и огромная очередь, в которой путешественники продолжали возмущаться. В том числе и жаловаться на небольшую сумму ваучера – что можно взять за 8 фунтов, если кофе Costa стоит около 4,5 фунта?

В это время администрация аэропорта пыталась вызволить экипаж. После того как специалисты не смогли открыть лифт, была вызвана пожарная служба Уэст-Мидлендса. Примерно в 09:30 пилот с бортпроводниками были освобождены и пассажиров вновь пригласили на посадку.