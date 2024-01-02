Почти 3,5 млн россиян отдохнули в Анталье в 2023 году
Почти 3,5 млн российских туристов побывали на курортах турецкой Антальи в 2023 году, что на 14% превышает показатель 2022-го года. При этом в декабре 2023 турпоток наших граждан снизился почти на треть. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
На втором месте по числу туристов в Анталье оказалась Германия. На третьем – Великобритания. Также в топ-10 стран вошли Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Чехия, Израиль и Украина.