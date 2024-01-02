Эксперты определили самые нелепые жалобы туристов в 2023 году

В 2023 году лишь половина российских туристов полностью удовлетворена своими поездками, остальные желали улучшений. Опрос показал, что основной причиной недовольства является дороговизна путешествий, с 36% жалоб на стоимость, 11% на перелеты и 8% на отели. Меньше жалоб поступало на скучные экскурсии, плохую анимацию и проблемы с транспортом, пишет Центральная Служба Новостей.

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«Интурист» указывает, что недовольство часто связано с несоответствием ожиданий и затрат. Сергей Ромашкин из «Дельфина» добавляет, что частые жалобы касаются проблем с поиском гидов и обслуживания в России.

Туроператоры замечают противоречивые жалобы, как на предпочтения в экскурсиях, так и на вечерние развлечения. Вопросы питания также вызывают разногласия среди туристов, как и культурные особенности на местах, например, на Сейшелах.

В 2023 году туроператоры столкнулись с разнообразными жалобами, включая недовольство из-за обильной еды в круизах или выпитого алкоголя на Мальдивах. Также туристы часто удивлялись местному графику работы и просили туроператоров вмешаться.

Нарушение привычного расписания из-за местных праздников, особенно в мусульманских странах, и запрет на алкоголь в Саудовской Аравии вызывали недовольство у некоторых туристов. Кроме того, жалобы на природу, включая громкое пение птиц или несвоевременное появление скатов, также были замечены.