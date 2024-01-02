Таиланд может повторить 90-дневный безвизовый режим

В 2024 году власти Таиланда могут повторить практику длительного безвизового пребывания в стране для российских туристов. Об этом сообщил посол страны Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА «Новости».

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Решение будет зависеть от того, насколько эффективным для роста туристического потока окажется использование 90-дневного безвиза в зимнем сезоне – 2023/2024. «Если результаты будут впечатляющими, то конечно, почему нет?» – сказал дипломат.

Он напомнил, что руководство страны продлило безвизовое пребывание для россиян, чтобы собрать в Таиланде разные целевые аудитории – семьи с детьми, цифровых кочевников. У туристов должно быть больше времени для посещения разных курортов и городов, помимо Паттайи, Бангкока и Пхукета. По мнению посла, иностранным путешественникам может быть также интересна северная, северо-восточная, восточная части королевства.

Указ об увеличении безвизового режима для граждан РФ был принят 16 октября 2023 года. Россиянам, прибывающим в королевство в период с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024, ставят в паспорта специальные штампы, действующие 90 дней. При этом продлить срок пребывания туристы не смогут.