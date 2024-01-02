Таиланд может повторить 90-дневный безвизовый режим для россиян в 2024 году
В 2024 году власти Таиланда могут повторить практику длительного безвизового пребывания в стране для российских туристов. Об этом сообщил посол страны Сасиват Вонгсинсават в интервью РИА «Новости».
Решение будет зависеть от того, насколько эффективным для роста туристического потока окажется использование 90-дневного безвиза в зимнем сезоне – 2023/2024. «Если результаты будут впечатляющими, то конечно, почему нет?» – сказал дипломат.
Он напомнил, что руководство страны продлило безвизовое пребывание для россиян, чтобы собрать в Таиланде разные целевые аудитории – семьи с детьми, цифровых кочевников. У туристов должно быть больше времени для посещения разных курортов и городов, помимо Паттайи, Бангкока и Пхукета. По мнению посла, иностранным путешественникам может быть также интересна северная, северо-восточная, восточная части королевства.
Указ об увеличении безвизового режима для граждан РФ был принят 16 октября 2023 года. Россиянам, прибывающим в королевство в период с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024, ставят в паспорта специальные штампы, действующие 90 дней. При этом продлить срок пребывания туристы не смогут.
Премьер-министр Таиланда говорил, что временная мера должна способствовать укреплению политических и экономических связей с Россией. В правительстве также ожидают, что проект поможет нарастить турпоток в страну. Согласно статистике за первые 8 месяцев прошлого года туристы из РФ заняли пятое место по числу посещений Таиланда иностранцами. За это время в королевство прибыло 923 тыс. наших сограждан. А по расходам на курортах Россия стоит на третьей позиции, если рассматривать данные 2019-го допандемийного года. Тогда наши соотечественники потратили в Таиланде более 3,3 млрд долларов.