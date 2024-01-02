Землетрясения в Японии: выросло число погибших

Стало известно об увеличении числа погибших после серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава. К настоящему моменту известно о восьми жертвах, передает телеканал NHK.

«Мы боремся против времени. Находящиеся под обрушившимися строениями должны быть спасены как можно скорее», - отметил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

При этом сообщается, что число пострадавших трагедии исчисляется десятками жителей. Помимо этого в городе Вадзима обрушились более полусотни зданий, еще свыше сотни строений частично или полностью выгорели в результате крупного пожара, возникшего после сейсмособытия.

Напомним, серия мощных землетрясений произошла в Японии накануне. Они достигали магнитуды 7,6. Затем – ночью 2 января - было зафиксировано 87 повторных подземных толчков. Однако сейсмологи предупредили о возможности сильных афтершоков в течение всей предстоящей недели.

Кстати, после землетрясений была объявлена угроза большого цунами. Сейчас ее отменили, оставив лишь рекомендация проявлять бдительность из-за возможных приливных волн.