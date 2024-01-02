Россияне, отмечавшие Новый год в путешествиях, — о своих эмоциях и тоске по дому

В России Новый год считается семейным торжеством, во время которого все собираются за одним столом, нарезают салаты и смотрят советские комедии. Однако есть те, кто бросает вызов традициям и отправляется отмечать главный праздник года в путешествиях. Одни, попробовав раз, уже не могут остановиться и продолжают открывать для себя чужие края каждый год. Другие понимают, что лучше дома места нет, и возвращаются от экзотики к оливье и «Голубому огоньку». Россияне рассказали «Ленте.ру», как они встречали Новый год за границей и что им дал этот опыт.

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«Настолько ярких салютов я не видела в своей жизни»

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Полина, журналистка из Москвы, встретила Новый год на Бали

Новый 2023 год я впервые в своей жизни встретила не дома, а за границей и сразу в теплой экзотической стране. Было весело, но очень непривычно — ни предновогодней суеты, ни нарезания салатов, ни нервотрепки с подарками, зато свои яркие моменты, которые навсегда остались в памяти.

Незадолго до праздника я узнала, что на севере Бали есть храм Pura Tirta Empul, в который съезжается весь остров, чтобы очистить карму, и подумала, что это идеальный вариант для утра 31 декабря — окунуться в святые источники и войти в Новый год очищенным от всех прошлых обид и тревог.

Обряд проходит следующим образом: сперва все посетители храма под присмотром служителей делают подношения местным богам, в них складываются не только цветы и еда, но даже сигареты и деньги. После этого необходимо надеть зеленый саронг и спуститься к источникам, отстоять огромную очередь, а затем омыть голову под несколькими струями святой воды.

Каждая из них имеет свое значение — какие-то сулят богатство и успех, в то время как другие — дарят вечную молодость и красоту. Мы с подругой, конечно, окунулись во все, а затем довольные и переродившиеся помчались выбирать себе новогодние платья в первый попавшийся магазин.

На саму новогоднюю ночь никаких планов изначально не было. Мы нарядили пальму во внутреннем дворике гестхауса и хотели праздновать вдвоем, а после курантов лечь спать. Но внезапно мой друг написал, что они с компанией арендовали виллу недалеко от океана и приглашают нас. С этого начались приключения!

На вилле было много незнакомых людей, а еще очень много алкоголя и странной еды, совсем не похожей на новогоднюю — пицца, чипсы, подобие салатов. Все танцевали под русские хиты, прыгали в одежде в бассейн и даже подготовили номера, чтобы развлечь друзей. Но кульминацией оказался новогодний салют, который мы смотрели с крыши.

"Такого количества и настолько ярких фейерверков я не видела в своей жизни. Просто в Москве из-за многоэтажной застройки мы не видим всего, что вспыхивает над городом, а тут даже с двухэтажной виллы было видно, как над всем островом зажигаются салюты. Невероятное зрелище"

Но на этом наша ночь не закончилась, и, когда многие разошлись по домам, мы небольшой компанией поехали на пляж в Чангу, чтобы увидеть океан и загадать возле него желания в новогоднюю ночь. Я давно мечтала встретить рассвет 1 января именно на берегу океана, но даже не думала, что это окажется настолько эмоциональным. Мы плескались в воде, взбирались на пальмы, жгли свечи, а затем грелись под полотенцами с шампанским, глядя на волны.

Это были теплые и приятные эмоции, но все равно встречать Новый год в теплой стране с едва знакомыми людьми было непривычно. Мне не хватало большого праздничного стола, за которым собирается вся семья, речи президента и традиции сжигать под бой курантов записку с желанием. Мне кажется, это неизменно вшито в наш культурный код.

Тем не менее я посоветовала бы каждому встретить Новый год в другой стране и непривычной для себя обстановке. Это интересный опыт, и мне он, например, помог осознать, что на самом деле в этот праздник я хочу быть ближе к родным.

В 2023 году мне повезло встретить и традиционный балийский Новый год, который называется Ньепи. Его празднование начинается с меласти — церемонии очищения водой. Все балийцы выходят на улицы в красивых белых одеяниях, несут флажки, зонтики, идут огромной толпой к воде и смывают плохую карму. Дальше стартует фестиваль «Ого-ого», во время которого местные сооружают огромные чучела разных монстров. Они символизируют плохих духов, злобу, агрессию, накопленную негативную энергию. Вечером перед Новым годом люди проходят с этими чучелами по улицам городов с музыкой, представлениями и танцами, а потом их сжигают.

И наконец наступает следующий, самый удивительный день — День тишины (в 2023-м праздник выпал на 22 марта — прим. «Ленты.ру»). В эти сутки балийцам запрещено работать и даже выходить на улицы. Люди заранее запасаются едой, чтобы провести день дома.

Мне кажется, это очень классная традиция — встретить первый день года в абсолютной тишине, гармонии и спокойствии. Более того, в День тишины по всему Бали выключается свет и электричество, а аэропорт закрывается на целые сутки и перестает обслуживать все прилеты и вылеты. Поэтому многие вечером выходят во внутренний дворик, чтобы посмотреть на звезды. Из-за отсутствия света ночное небо выглядит безумно ярким.

"В День тишины по всему Бали выключается электричество и даже аэропорт закрывается для всех рейсов на целые сутки"

«В полночь все начинают целоваться»

Мария, аудитор из Москвы, отметила Новый год в Луанде, Ангола

Новый год в Анголе ― это знаменательный праздник, но, так как страна католическая, больше внимания уделяют Рождеству, которое отмечают в ночь на 25 декабря. Поскольку это семейное торжество, люди едут в свои провинции, родные города, некоторые уезжают из страны, поэтому Луанда значительно пустеет.

По случаю праздника улицы и торговые центры начинают украшать с середины ноября. Повсюду устанавливают огромные елки, вешают огоньки и игрушки. Также ставят кресла, где сидит Санта-Клаус. Дети могут забраться к нему на колени и рассказать о своих желаниях. Стоит уточнить, что это обычные люди ангольской национальности, что тоже было неожиданно увидеть: человек в костюме Санта-Клауса с белой бородой, но все же анголец.

"На улицах стоят ненастоящие елки рядом с настоящими пальмами. Это выглядит очень странно"

Погода в это время ― середина лета, так как это Южное полушарие. На улице очень жарко, 30-32 градуса, и ночью тоже температура не сильно спадает. Непривычно, на самом деле, после зимы и холода, но очень приятно, потому что можно всю ночь провести на улице, натанцеваться на пляже и не замерзнуть.

В отличие от Рождества, Новый год ― это тусовочный день, вернее, ночь. Местные жители часто отмечают его не дома. Могут поехать, например, на полуостров Мусулу напротив Луанды либо в клубы, где проходят самые крутые вечеринки года. По традиции люди должны надевать белые наряды. Это очень красиво: все в белом, считают от 10 до 0 в момент наступления Нового года, целуются ровно в полночь. Все начинают кричать, танцевать, тут же включается музыка.

После Нового года две-три недели везде пусто, при этом официальных выходных нет. Нужно заметить, что ангольцы не очень трудолюбивый народ, поэтому работа у них стопорится еще в 20-х числах декабря.

"Я думаю, обязательно надо пробовать менять обстановку на Новый год. Это прекрасно, когда есть семейные ценности и их получается сохранить, несмотря на любые перемены, взросление, новую работу. Но, в моем понимании, традиции также нужно создавать. Может быть, для кого-то путешествовать на Новый год станет новой традицией, ведь очень интересно старый праздник ощутить по-новому Марина отметила Новый год в Анголе"

«Как бразильский карнавал»

Андрей, предприниматель из Ижевска, встретил Новый год с семьей в Гоа

В 2019 году я загорелся идеей зимовки с семьей в теплой стране. Изучил вопрос и решил полететь в Гоа ― получалось дешевле и ближе, чем на Бали или в Таиланд. Мы готовились основательно: сделали визы на полгода, перевели дочку на семейное обучение и продали машину.

Поездка началась в ноябре, так что в Москве нас еще успел проводить первый снег. Прилетев в Индию, мы были в шоке от количества людей и мусора и поначалу радовались, что у нас были обратные билеты. Но уже на четвертый день точно знали, что останемся. Тогда мы выехали из отеля, сняли дом на 100 квадратов в центре города, а на крыше оборудовали зону отдыха с мангалом. Вместо елки мы нарядили маленькую пальму и украсили дом гирляндами.

Вообще в Индии основательно готовятся к Рождеству, потому что там много католиков. Новый год же отмечают в основном туристы, хотя местные всегда рады их поддержать. Сам праздник трудно описать словами, это как бразильский карнавал!

Всю ночь мы провели на пляже с музыкой, танцами и фейерверками. Сначала отмечали с ребятами из Владивостока, потом познакомились с туристами из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Ижевска и Европы. А под утро уже распевали с аргентинцами их песни. На рассвете побережье было покрыто мусором и телами тех, кто падал без сил и засыпал прямо на песке. 1 января до вечера была тишина, потом все очнулись и продолжили отмечать. Так длилось числа до пятого.

При этом наша первая зимовка завершилась не очень удачно, потому что началась пандемия и мы застряли в Индии. Зато сейчас у нас очень много друзей из разных стран, и все зовут в гости, в том числе на Новый год. Так что я однозначно советую всем путешествовать не пакетными турами, а жить в других странах хотя бы месяц-два. Это дарит абсолютно другие впечатления и эмоции, а за счет новых знакомств открываются большие возможности для развития и самореализации.

«Мое мировоззрение поменялось кардинально»

Оксана, автор блога «Anaks from Питер», отмечала китайский Новый год в Гонконге

Однажды мы случайно застали китайский Новый год в путешествии по Азии, и нам так понравилось, что мы решили сделать это традицией — отмечать праздник два раза в год по разным календарям. Так нам удалось встретить Новый год в Таиланде, а потом в Камбодже, и вот наступил черед Гонконга. Нам очень хотелось попасть туда именно на китайский Новый год из-за грандиозного салюта, который многие считают самым красивым в мире.

Мы прилетели заранее, но весь город уже был украшен. На фасадах магазинов висели специальные таблички — золотыми буквами написанные пожелания удачи в Новом году на красном фоне, а внутри стояли мандариновые деревья, аналоги елок. Торговые центры, рестораны, отели были украшены всевозможными символами праздника, огромными скульптурами и красными китайскими фонарями.

За несколько дней до китайского Нового года магазины полностью закрылись. Как и у нас, были стихийные продавцы разных мелочей и сладостей. На набережной небоскребы подсвечивались и переливались, ничего подобного мы раньше не видели.

"Китайский Новый год отмечается 15 дней, и в каждый из них разная программа и развлечения"

Сперва проходит парад, традиционные шествия оркестров, акробатов и драконов, лазерные шоу, и только в последний, кульминационный день запускают салют над бухтой Виктории. Многие китайцы в эти дни носят красную одежду, собираются семьями в уличных кафе и ресторанах. Из главных блюд обязательно должны быть пельмени и мандарины — символ процветания. Также на новогодних столах можно увидеть свинину, рыбу, утку, курицу, грибы шиитаке и многочисленные виды сладостей (для успеха в новом году), рисовые шарики танъюань, рисовые десерты няньгао.

К сожалению, легендарного фейерверка в канун Нового года увидеть нам так и не удалось. Оказалось, что за несколько дней до этого произошла автобусная авария с жертвами, поэтому власти отменили салют. Забронировать столик в ресторане было уже невозможно, так что мы скромно отметили праздник на ночном рынке — Temple Street Night Market.

Это очень шумная улица со множеством неприятных и непривычных запахов, зато там много разнообразной еды. Мы заказали классику — пельмени и утку по-пекински, а вернувшись в гостиницу, съели рисовый десерт, мандарины и выпили купленный в дьюти-фри алкоголь. Подарками обменивались по китайской традиции — здесь принято дарить конверты хунбао с деньгами.

Что такое хунбао

В Китае широко распространена традиция дарить на Новый год деньги в красных конвертах ― хунбао. Этот обычай связан с древними мифами. По легенде в древние времена жил монстр Нянь (в переводе с китайского ― «год»). Раз в год он выбирался из моря на сушу, чтобы полакомиться людьми. Те были вынуждены в страхе скрываться от чудовища и давать детям деньги, чтобы при встрече с ним они могли его подкупить. Так было, пока один мудрый старик не придумал отпугивать Няня красными украшениями и треском горящего бамбука, предвестника петард и салютов.

Есть и другое предание, согласно которому в канун Нового года злой демон Суй забирался в дома и гладил детей по головам, пока те спали. Родители были вынуждены бодрствовать и защищать свои чада от порочных прикосновений Суя. Однажды пара дала ребенку поиграть с монеткой перед сном, и, когда дух протянул к малышу свои лапы, она сверкнула и отпугнула его.

Как человек, побывавший в 15 странах, я за любые поездки как на Новый год, так и в любой другой день. Считаю, важно путешествовать не пакетным туром, а самостоятельно. Благодаря этому мое мировоззрение поменялось кардинально.

"Очень важно узнавать мир не через призму телеэкрана, а своими глазами. Бывает, что есть определенные стереотипы о жителях определенных стран, но когда ты видишь все своими глазами и проходишь опыт общения или просто наблюдения, то понимаешь, что какие-то суждения ошибочны", — Оксана встретила китайский Новый год в Гонконге.

«Ты заряжаешься этими эмоциями на год вперед»

Антон Соколов, путешественник и блогер «Дзена», праздновал в Аргентине

У меня есть традиция встречать Новый год не в России, которой я следую уже больше 15 лет, поэтому каждый праздник для меня оригинальный. В Буэнос-Айресе я хотел встретить 2023 год шумно и весело. Заранее опросил друзей-аргентинцев, где бывает эпицентр праздника, и, представьте, никто мне не смог сказать ничего конкретного. Оказалось, все мои знакомые отмечают в кругу семьи.

Но я и мои российские друзья не хотели тихих посиделок у телевизора, поэтому решили рискнуть и поехать в новогоднюю ночь на авось в самый центр города, к Обелиску.

"Обычно у этого символа и главной достопримечательности Буэнос-Айреса собирается народ по любому громкому поводу: будь то победа страны в чемпионате мира по футболу или выборы президента. А сам Обелиск по особым случаям подсвечивают в разные цвета"

Оказавшись на месте за 20 минут до полуночи, мы дико расстроились: там не было ни-ко-го. И тут мы заметили толпы прохожих, направляющихся куда-то в одну сторону с бутылками шампанского в руках. Мы решили следовать за ними и буквально за пять минут до Нового года оказались в современном районе Пуэрто-Мадеро. Когда-то здесь был порт, а сейчас — променад в окружении небоскребов с ресторанами, барами и клубами, расположившимися в кирпичных помещениях бывших доков.

Вся набережная и еще один символ города, Мост Женщины, были забиты людьми. Кто-то устроил пикники на траве, кто-то занял козырные столики на балконах ресторанов. Царила атмосфера праздника, все были в предвкушении обратного отсчета. Наш Новый год был спасен!

В окружении огромной толпы мы синхронно отсчитывали на испанском последние секунды старого года, и ровно в полночь небо разразилось лучами прожекторов и россыпью фейерверков. Музыка, хлопки от бутылок шампанского, танцы, обнимашки — все поздравляли друг друга словами Feliz año nuevo!. Желающие продолжить веселье разъехались по ночным клубам, а кто-то отправился на домашние вечеринки.

Давайте не забывать старую поговорку «Как год встретишь, так его и проведешь». Это работает! Традиции — это, конечно, хорошо, но отпраздновать наступление Нового года где-нибудь на пляже, в центре зарубежного мегаполиса или в любом другом знаковом месте дорогого стоит (во всех смыслах). Ты заряжаешься этими эмоциями на год вперед. И та энергия, которую ты получаешь от празднования, задает темп всей жизни на 365 дней.

"Невероятно круто познавать традиции и обычаи других народов. В каждой стране Новый год отмечают по-разному, и ты на один день словно становишься итальянцем, американцем, китайцем, арабом или африканцем"