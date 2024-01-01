Стало известно, сколько россиян съездили в Турцию в 2023 году
Стало известно, сколько туристов из России побывали в Турции в январе-ноябре 2023 года. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
По его словам, пока нет полных данных. Она появится в январе. Имеются только предварительные данные за 11 месяцев.
По данным министерства культуры и туризма, в Турцию съездили 46,7 млн человек, из России в том числе более 6 млн.
Ерхов отметил, что россияне по по-прежнему лидируют по числу туристов в Турции. Затем идут ФРГ и Британия.
По словам российского посла, для его сограждан Турция остаётся привлекательным направлением.
Туристы едут туда ради солнца, моря и качественного сервиса, отметил Алексей Ерхов.
Ранее писали рекомендации для россиян, которые планируют поехать на отдых в Турцию.
Отели Турции сохранят формат «всё включено» в 2024 году.