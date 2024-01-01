Стало известно, сколько россиян съездили в Турцию в 2023 году

Стало известно, сколько туристов из России побывали в Турции в январе-ноябре 2023 года. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

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По его словам, пока нет полных данных. Она появится в январе. Имеются только предварительные данные за 11 месяцев.

По данным министерства культуры и туризма, в Турцию съездили 46,7 млн человек, из России в том числе более 6 млн.

Ерхов отметил, что россияне по по-прежнему лидируют по числу туристов в Турции. Затем идут ФРГ и Британия.

По словам российского посла, для его сограждан Турция остаётся привлекательным направлением.

Туристы едут туда ради солнца, моря и качественного сервиса, отметил Алексей Ерхов.

Ранее писали рекомендации для россиян, которые планируют поехать на отдых в Турцию.