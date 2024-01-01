В Турции сдача жилья туристам теперь возможна при наличии лицензии

С января 2024 года в Турции сдача в аренду жилья туристам на срок до 100 суток стала возможна при наличии у владельцев недвижимости лицензии, выдаваемой местным министерством культуры и туризма. Об этом сообщила газета Sabah.

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В ноябре турецкие власти приняли решение об ужесточении правил сдачи в аренду жилья туристам. К примеру, если арендодатель намеревается сдать жилье в многоквартирном доме, ему придется согласовать это со всеми собственниками в здании. Кроме того, на входе в сдаваемое помещение необходимо поместить табличку с указанием информации о том, что объект сдается туристам.