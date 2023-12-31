Удар молнии парализовал работу аэропорта в канун Нового года

Все взлеты и посадки в аэропорту города Бреста в департаменте Финистер на западе Франции отменены после удара молнии в башню управления полетами во время урагана «Жеральдин» в ночь на воскресенье, 31 декабря, сообщает телеканал BFMTV. Представители воздушной гавани не уверены, что 1 января, когда сотням пассажиров под занавес рождественских и новогодних праздников нужно возвращаться к себе, удастся возобновить работу.

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Причиной происшествия стал ураган «Жеральдин», который обрушился на западные департаменты. Скорость ветра достигала 38 м/с. Около четырех тысяч домохозяйств в регионе Бретань остались без электричества.

Ранее из-за другой стихии на пляж на севере Дании выбросило тысячи пар обуви. Виновником стал шторм «Пиа», который застал в Северном море судно, следовавшее из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск. Помимо обуви в утерянных в результате непогоды контейнерах были и другие товары — медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек. Все это также оказалось на прибрежном песке. Всего перевозчик потерял 46 контейнеров.