В Европе экстренно посадили самолет из-за неожиданного недомогания пассажиров
Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) экстренно посадили в Копенгагене из-за тошноты, неожиданно возникшей у пассажиров и экипажа воздушного судна. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.
Самолет совершал рейс между испанской Малагой и шведским Стокгольмом. Внезапно несколько пассажиров и членов экипажа почувствовали тошноту. Причина недомогания присутствовавших на рейсе осталась неизвестной.
Представитель пресс-службы европейской авиакомпании Ирена Бушич сообщила, что борт принял решение приземлиться в Копенгагене, чтобы не рисковать здоровьем людей. Всего в самолете находилось 140 человек.
Также она отметила, что будет проведена проверка воздушного судна. По словам Бушич, технические специалисты должны выяснить, была ли объективная причина недомогания пассажиров и экипажа или произошло совпадение.