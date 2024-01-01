В Европе экстренно посадили самолет из-за неожиданного недомогания пассажиров

Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) экстренно посадили в Копенгагене из-за тошноты, неожиданно возникшей у пассажиров и экипажа воздушного судна. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

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Самолет совершал рейс между испанской Малагой и шведским Стокгольмом. Внезапно несколько пассажиров и членов экипажа почувствовали тошноту. Причина недомогания присутствовавших на рейсе осталась неизвестной.

Представитель пресс-службы европейской авиакомпании Ирена Бушич сообщила, что борт принял решение приземлиться в Копенгагене, чтобы не рисковать здоровьем людей. Всего в самолете находилось 140 человек.