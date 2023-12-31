Власти Бали в 2023 году депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян

Глава иммиграционного управления Бали Денпасара Сухендра рассказал, что в уходящем году власти индонезийского курортного острова депортировали 164 иностранца, 59 из них были россияне.

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Индонезийский портал Bali Post приводит такую цитату Сухендры: "85 иностранцев были виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 - в превышении срока пребывания по визе".

По данным портала, иммиграционная служба Бали также задержала в нынешнем году 119 иностранцев, виновных в подделке видов на жительство.

Также, сообщил Сухендра, в нынешнем году иностранцев прибыло на остров значительно больше, чем в прошлом. Рост составил 141 процент.