Власти Бали в 2023 году депортировали 164 иностранца, в том числе 59 россиян
Глава иммиграционного управления Бали Денпасара Сухендра рассказал, что в уходящем году власти индонезийского курортного острова депортировали 164 иностранца, 59 из них были россияне.
Индонезийский портал Bali Post приводит такую цитату Сухендры: "85 иностранцев были виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 - в превышении срока пребывания по визе".
По данным портала, иммиграционная служба Бали также задержала в нынешнем году 119 иностранцев, виновных в подделке видов на жительство.
Также, сообщил Сухендра, в нынешнем году иностранцев прибыло на остров значительно больше, чем в прошлом. Рост составил 141 процент.
В будущем году Индонезия планирует принять 14 миллионов туристов, что на три миллиона больше, чем в этом году. А главным объектом туризма по-прежнему станет курортный остров Бали.