Роспотребнадзор объяснил, как защититься от тропических заболеваний за границей

В пресс-службе Роспотребнадзора объяснили, как защититься от тропических заболеваний при путешествиях за границей.

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Роспотребнадзор рекомендует заранее уточнить эпидситуацию в стране, защищаться от насекомых, а также сделать все необходимые прививки. Это касается людей, которые планируют отпуск или командировку в странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом (Таиланд, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Филиппины и др.).

По информации Роспотребнадзора, в тропиках и субтропиках распространены передающаяся комарами желтая лихорадка, лихорадка Денге, лихорадка Зика и другие паразитарные и инфекционные заболевания.

В ведомстве рекомендуют сделать все прививки, входящие в Российский национальный календарь прививок. В их число входят вакцинация от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита и гепатита В.