ESMC: в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 5,3 в Китае в 17:27 мск. Данные о землетрясении размещены на сайте центра. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км в 81 км к северо-востоку от города Байинь, население которого составляет 294 тыс. человек. О разрушениях и пострадавших по итогам землетрясения не сообщалось. Данные о событии в центр передала Единая геофизическая служба РАН со штаб-квартирой в Обнинске. Всего за сутки произошло три землетрясения магнитудой больше пяти: в Китае, в ЮАР и в Исландии. До этого землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 414 км к юго-западу от города Банда-Ачех (остров Суматра), где проживают 250 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.