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Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год

Эксперты рассказали о самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в текущем году, сообщили РИА Новости.

Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год
© Unsplash.com

Так, рекордную сумму – более чем в полтора миллиона путешественники заплатили за визит на Южный Гоа, где проведут новогодние каникулы.

А вот самым недорогим туром на Новый год стала путевка из Казани в Сочи, которая обошлась почти в 30 тысяч рублей.

На Рождество самой бюджетной поездкой станет тур в Петербург из Москвы с заездом 6 января на четыре ночи и составит около 10 тысяч.

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