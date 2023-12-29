Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год

Эксперты рассказали о самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в текущем году, сообщили РИА Новости.

© Unsplash.com

Так, рекордную сумму – более чем в полтора миллиона путешественники заплатили за визит на Южный Гоа, где проведут новогодние каникулы.

А вот самым недорогим туром на Новый год стала путевка из Казани в Сочи, которая обошлась почти в 30 тысяч рублей.