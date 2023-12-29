Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год
Эксперты рассказали о самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в текущем году, сообщили РИА Новости.
Так, рекордную сумму – более чем в полтора миллиона путешественники заплатили за визит на Южный Гоа, где проведут новогодние каникулы.
А вот самым недорогим туром на Новый год стала путевка из Казани в Сочи, которая обошлась почти в 30 тысяч рублей.
На Рождество самой бюджетной поездкой станет тур в Петербург из Москвы с заездом 6 января на четыре ночи и составит около 10 тысяч.