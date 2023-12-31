Названы самые желанные для россиян страны для путешествий в 2023 году

Турция, Белоруссия и Абхазия стали самыми желанными странами для путешествий у россиян в 2023 году. Такие данные назвали эксперты сервиса бронирования МТС Travel, соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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Уточняется, что доля Турции в общем выездном потоке составила 23 процента. На втором месте оказалась Белоруссия с девятью процентами, а на третьем — Абхазия с восемью процентами.

«Среди десяти самых популярных стран наиболее сильный рост продемонстрировали Таиланд, куда турпоток вырос за год примерно в шесть раз, и Китай — там россияне бывали в восемь раз чаще, чем годом ранее», — добавляют эксперты.

Кроме того, среди всех поездок за границу в 2023 году на страны дальнего зарубежья пришлось 59 процентов — это на треть больше, чем годом ранее. Также заметно возрос интерес россиян к Юго-Восточной Азии.

«Существенно набрали популярность Индонезия и Малайзия — количество поездок россиян туда год к году увеличилось практически в четыре раза», — указано в исследовании.