Названы самый дорогой и самый дешевый новогодние туры
Некоторые россияне предпочли встречать новый год не в домашней обстановке, а в путешествии. Эксперты Travelata.ru назвали самый дорогой и самый дешевый праздничные туры.
Самым дорогим новогодним путешествием оказался тур на Южный Гоа. Двое взрослых россиян планируют провести там праздничные выходные и заплатили за это солидную сумму.
«За поездку на девять ночей в пятизвездочный отель с включенными завтраками и ужинами пара заплатила 1,6 миллиона рублей», – уточнили в сервисе.
Самой дешевой оказалась поездка жителей Казани в Сочи. Они потратили всего 28 тысяч рублей и проведут три ночи в трехзвездочном отеле. Питание в стоимость не включено.
А на Рождество дешевле всего оказался тур россиянина, который отправится из Москвы в Санкт-Петербург. За четыре ночи в трехзвездочном отеле он заплатил всего 9 тысяч рублей.