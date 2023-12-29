Названы самый дорогой и самый дешевый новогодние туры

Некоторые россияне предпочли встречать новый год не в домашней обстановке, а в путешествии. Эксперты Travelata.ru назвали самый дорогой и самый дешевый праздничные туры.

Самым дорогим новогодним путешествием оказался тур на Южный Гоа. Двое взрослых россиян планируют провести там праздничные выходные и заплатили за это солидную сумму.

«За поездку на девять ночей в пятизвездочный отель с включенными завтраками и ужинами пара заплатила 1,6 миллиона рублей», – уточнили в сервисе.

Самой дешевой оказалась поездка жителей Казани в Сочи. Они потратили всего 28 тысяч рублей и проведут три ночи в трехзвездочном отеле. Питание в стоимость не включено.