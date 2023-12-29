Россияне после пандемии выбирают неожиданные туристические направления

В этом году доля забронированных авиабилетов в Африку на новогодние праздники и каникулы составила 4% от общего числа международных перелетов. Хотя процент может показаться невеликим, он указывает на расширение спектра популярных направлений среди российских туристов. Помимо традиционного Египта, популярностью начинают пользоваться страны, такие как Намибия, Нигерия и Замбия.

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Отмечается значительный прирост количества рейсов в Марокко, где число авиаперелетов утроилось. Спрос на путешествия в Нигерию удвоился. Похожий тренд проявляется и в отношении Танзании и Южно-Африканской Республики, где популярность возросла на треть и четверть соответственно. Также заметно возрождение интереса среди россиян к сафари-турам в Африке.