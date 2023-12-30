Стало известно число встречающих Новый год на борту самолетов россиян

В воздушном пространстве России в момент боя курантов запланированы полеты 105 самолетов (42 российских авиакомпаний, 63 - иностранных) - вдвое больше, чем в прошлом году. На борту 90 самолетов российских авиакомпаний около 19 тыс. человек встретят Новый год в небе, выяснили «Известия».

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Для создания новогоднего настроения на борту, например, «Аэрофлот» своих пассажиров традиционно порадует розыгрышем сертификатов на бесплатные перелеты в 2024 году туда-обратно экономклассом в любом направлении на регулярных рейсах. S7 на новогодних перелетах вместе с горячим питанием предложит салат оливье и мандарины, а также согревающий безалкогольный глинтвейн и игристое. В самолетах «Победы» новогоднюю атмосферу будут создавать Дед мороз и Снегурочка.