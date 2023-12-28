Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году
Страховщики рассказали о самых дорогих страховых случаях с российскими туристами за границей и внутри страны в этом году и страховках от невыезда. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, 7,5 млн рублей страхованя компания потратила на туристку из России, отдыхавшую в Таиланде. Застрахованная была госпитализирована после того, как разбилась на байке.
Второе место в этом "рейтинге" занял случай в Венесуэле. Там у отдыхающего россиянина был обнаружен синдром Гийена-Баре. Его госпитализировали, а потом - эвакуировали. Это обошлось страховщикам в 40 тысяч долларов.
39,8 тысячи долларов стоила госпитализация, операция и медицинская транспортировка туриста, который упал с высоты на Кубе, получив множественные переломы.
3,7 млн рублей было направлено в госпиталь в Турции, куда попал отдыхающий из России с разрывом аневризмы головного мозга.
В России самый дорогой страховой случай в этом году составил 658 тысячи рублей, когда туристы сорвались со склона под перевалом в Архызе. Их пришлось эвакуировать на вертолете.
Самые высокие выплаты по страховкам "от невыезда" получила пара, которая не попала на Мальдивы из-за заболевания коронавирусной инфекцией - 1 040 000 рублей.
750 тысяч рублей выплатили паре, у которой сорвалась поездка а Шри-Ланку из-за ОРВИ.
И 700 тысяч рублей страховки получила пара, у которой сорвался тур в Мексику из-за сложной травмы.