Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году

Страховщики рассказали о самых дорогих страховых случаях с российскими туристами за границей и внутри страны в этом году и страховках от невыезда. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, 7,5 млн рублей страхованя компания потратила на туристку из России, отдыхавшую в Таиланде. Застрахованная была госпитализирована после того, как разбилась на байке.

Второе место в этом "рейтинге" занял случай в Венесуэле. Там у отдыхающего россиянина был обнаружен синдром Гийена-Баре. Его госпитализировали, а потом - эвакуировали. Это обошлось страховщикам в 40 тысяч долларов.

39,8 тысячи долларов стоила госпитализация, операция и медицинская транспортировка туриста, который упал с высоты на Кубе, получив множественные переломы.

3,7 млн рублей было направлено в госпиталь в Турции, куда попал отдыхающий из России с разрывом аневризмы головного мозга.

В России самый дорогой страховой случай в этом году составил 658 тысячи рублей, когда туристы сорвались со склона под перевалом в Архызе. Их пришлось эвакуировать на вертолете.

Самые высокие выплаты по страховкам "от невыезда" получила пара, которая не попала на Мальдивы из-за заболевания коронавирусной инфекцией - 1 040 000 рублей.

750 тысяч рублей выплатили паре, у которой сорвалась поездка а Шри-Ланку из-за ОРВИ.