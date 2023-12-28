Как не заболеть при перелете из холодного климата в жару, рассказала врач

Многие россияне отправляются встречать Новый год в жаркие страны. Однако медики считают, что перелеты из холодного климата в жаркий несут угрозу самочувствию.

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О том, какие угрозы несет перелет зимой в теплый климат, «Комсомольской правде» рассказала доктор медицинских наук Лариса Волкова.

По мнению эксперта, акклиматизация может растянуться на 20 дней. В этот период человек ощутит массу неприятных симптомов вроде постоянной усталости и приступов тошноты. Всего эксперт назвала три причины плохого самочувствия после перелета из холода в жару.

Перелет

Для человеческого организма перелет является источником стресса. В этот период человек долго пребывает в одной позе, испытывает на себе перемену высот и давление. Проще всего перенести все это удается гипертоникам, нежели тем, у кого пониженного давление.

Сбой в суточных ритмах

Оказываясь в другой стране, мы перемещаемся в иной часовой пояс. Это отчетливее всего ощущаются на работе внутренних органов, функционирующих в соответствии с расписанием дня в родной стране.

«Исследователи говорят, что человеку проще "удлинить" свой день, сместившись на несколько часовых поясов на Запад, чем укоротить при перемещении на Восток. Следовательно, восстановление также может затянуться», — пояснила эксперт.

Из мороза в духоту

Морозный воздух суше того, что в жаркой стране. По этой причине на побережье слизистые носа могут набухнуть из-за затруднения испарения, что приведет к появлению кашля.

Во избежание проблем со здоровьем после перелета из зимы в лето следует пить больше воды, чаще плавать, а также не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.