«У нас жара»: жительница Антальи пригласила россиян искупаться на Новый год

Погода в Анталье продолжает радовать туристов. Несмотря на конец декабря, отдыхающие загорают на берегу, а некоторые даже купаются в море. «У нас такая жара – днем +23 °С. Вчера в 11 часов вечера было +18 °С, горячий ветер, – рассказала редакции TourDom.ru одна из подписчиц, живущая в районе Коньяалты в Анталье. – Я надела свитер и чуть не сгорела». По ее словам, под Новый год вполне можно искупаться: «Температура воды +19...+20 °С. Выходишь – солнце жарит, безветренно».

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Такую же погоду на курорте обещают в ближайшие три дня: небо будет ясным, днем воздух прогреется до +21...+22 °С.

Немного похолодает в Анталье с 1 января: днем ожидается до +19, а ночью – до +10 °С. А с 3-го числа, если верить сводкам, зарядят небольшие дожди, которые продлятся несколько дней.

В Таиланде, на Пхукете, традиционно стоит жара. Сегодня, по информации Gismeteo, на острове фиксировалось +32 °С. А 29–31 декабря станет еще жарче: днем +33...+34 °С, ночью +26...+27 °С. При этом осадков стоит ожидать не ранее 4 января.

Стабильно жарко и в Дубае. Здесь столбик термометра в ближайшую неделю уверенно будет стоять на отметке 27–28.

В Египте туристы тоже наслаждаются солнцем и теплом. В Хургаде сегодня +23, иногда дует ветер с порывами до 9 м/с. Ночью кому-то может показаться прохладно +17...+19 °С. Но уже завтра станет на два градуса теплее, такая погода простоит как минимум в течение недели, а может быть и больше.