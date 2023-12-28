Абхазия сократит поставки мандаринов в Россию почти на четверть

Абхазия в этом агросезоне (октябрь 2023 года — март 2024 года) поставит в Россию около 30 тысяч тонн мандаринов, что на 8 тысяч тонн меньше по сравнению с прошлым сезоном (- 21 процент). Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова 28 декабря.

С октября по декабрь 2023 года Абхазия завезла в Россию 20 тысяч тонн мандаринов. В прошлом году к новогоднему празднику поставки нового урожая составили 25 тысяч тонн. Перед праздниками поставки мандаринов традиционно увеличиваются.

Жупанова рассказала, что сейчас из Абхазии поступает 700 тонн цитрусовых в сутки, таможенный контроль проходят в среднем до 500 грузовых машин с сельхозпродукцией. Мандарины везут в основном в Центральную России, Москву, Петербург.

Также из Абхазии ввозят апельсины (с октября поставлено 112 тонн) и лимоны (530 тонн). В текущем сезоне импортировано 21,5 тысячи тонн сельхозпродукции из Абхазии.