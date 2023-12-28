Авиакомпания потеряла багаж туристки со всеми подарками

Неприятный сюрприз ждал в пути туристку, летевшую из Милана в Россию на новогодние каникулы. Собираясь в поездку, она приготовила подарки всем близким и сложила их в один чемодан. Лететь решила транзитом через Ереван рейсом Wizz Air, тем более что было желание остановиться там на несколько дней.

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По прилете в Армению новогоднее настроение мгновенно испарилось:

«Когда подошли к багажной ленте, там уже крутились несколько наших чемоданов, но самого главного, большого, где все подарки, не было. То ли не прилетел, то ли взял кто-то… Написали заявление об утере, но надежд на то, что найдут, все меньше», – рассказала о своей ситуации девушка в соцсетях.

Каких бы то ни было массовых проблем с потерей чемоданов на этом рейсе не было. Все остальные пассажиры уходили со своими вещами, да и заявление писали в гордом одиночестве. На успешный исход этой истории есть еще пара дней – в Ереване туристка будет находиться до 30 декабря. А уже потом либо с найденным чемоданом, либо без него – на Новый год в Россию.