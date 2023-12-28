Сколько стоит перелет в январе в самые экзотические страны мира

Туроператоры отмечают растущий интерес к необычным путешествиям, подчеркивая, что туристы в 2024 году стремятся к новым эмоциям и впечатлениям. PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева, ссылаясь на данные АТОР, уточняет, что оригинальность становится ключевым трендом в сегменте индивидуальных и массовых туров, что проявляется в увеличении спроса на комбинированные туры и разнообразии направлений внутри одной страны, пишет Центральная Служба Новостей.

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В январе 2024 года цены на перелеты из Москвы в экзотические страны были следующими: в Сан-Томе и Принсипи — 102,2 тыс. рублей с Ethiopian Airlines, в Пуэрто-Рико — от 84,8 тыс. рублей с Qatar Airways, в Замбию — 72,5 тыс. рублей также с Ethiopian Airlines, в Арубу — 580,9 тыс. рублей с Qatar Airways, в Кувейт — 27 тыс. рублей от Jazeera Airways, в Вануату — 387,6 тыс. рублей с Qatar Airways.