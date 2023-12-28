Стало известно, на каких зарубежных курортах россияне встретят 2024 год

Самыми популярными зарубежными направлениями для новогодних путешествий у россиян являются ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Индонезия. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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По его словам, новогодние праздники на зарубежных курортах проведут 500 тыс. российских туристов, что на 35% больше прошлогоднего показателя. При этом самостоятельные путешественники выбирают другие направления, уточнили эксперты сервиса планирования путешествий Туту. Так, наибольшее число авиабилетов, по их данным, было продано в Минск. Среди других востребованных маршрутов — Ереван, Ташкент и Самарканд, Баку, Стамбул.

В Страховом Доме ВСК добавили, что на праздники за границу чаще собираются женщины, чем мужчины, — 62% против 38%.