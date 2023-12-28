Россиянка описала пятизвездочный отель на Кубе фразой «выжить будет сложно»

Россиянка побывала на Кубе и поделилась советами, которые помогут туристам комфортно провести отпуск в пятизвездочных отелях. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Выжить будет сложно», — такой фразой описала путешественница свои впечатления от отдыха в Варадеро. В первую очередь она посоветовала читателям оставлять подарки персоналу, поскольку на Кубе культ чаевых возведен «в дикую степень». «Сначала вы нам подарки и чаевые, а потом мы, может быть, уберем ваш номер. Но это не точно», — сыронизировала блогерша.

Она также порекомендовала читателям не забывать вещи на кроватях в отеле.

«Все, что попало на кровать, считается подарком для горничной», — пояснила она.

Россиянка добавила, что на Кубу надо брать все необходимое, поскольку найти батарейки, туалетные принадлежности или лекарства там очень сложно. Отдыхающим также могут понадобиться средства от комаров, которые на острове купить негде.

По словам автора, не стоит опаздывать на приемы пищи, чтобы не остаться без еды или чистых тарелок.

«Следите за своими вещами на территории отеля, — отметила автор. — Даже если это отельное пляжное полотенце».

Туристка заключила, что приезжающим на Кубу стоит занизить свои ожидания от отдыха.

«Даже для дорогущих отелей "пять звезд" тут нормально, что на белье будут пятна, мебель — в разводах, кондиционер будет течь, вентилятор скрипеть, холодильник дребезжать», — написала она.