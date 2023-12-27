Российские туристы стали смелее мечтать о зарубежных поездках. Об этом, например, говорят итоги двух опросов по Оману в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Если в прошлом году поехать в эту страну на юге Аравийского полуострова хотели 55% из 2500 голосовавших, то теперь – почти 70% из 3300. Вряд ли такой результат связан с ростом популярности Омана. «Спроса на Оман нет», – говорит директор по развитию сети OnlineTur.ru Игорь Блинов. В «Слетать.ру» отмечают, несмотря на то что количество поисковых запросов по сравнению с зимним периодом прошлого года выросло в 2 раза, число бронирований находится на уровне единичных заказов.

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Так что, скорее всего, причина в снижении общего уровня тревожности потенциальных туристов, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований. И вот результат – туристы уже мечтают даже об экзотическом Омане.

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При этом в Омане российских туристов, как говорят туроператоры, ждут. Руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян подчеркивает, что в стране много очень качественных отелей, преимущественно пятизвездочных. Он хвалит и природу: «На побережье климатическая зона больше похожа на Испанскую ривьеру. При этом климат гораздо более мягкий, чем в ОАЭ». Генеральный директор компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов отмечает великолепные возможности для экскурсий: «Многие думают, что Аравийский полуостров – пустыня. Ничего подобного! В Омане шикарные каньоны, русла высохших рек в Вади, оазисы с буйной растительностью, красивейшие горы, где летом сильно прохладнее, чем на побережье. Мы рекомендуем в Омане не сидеть в одном отеле, как это часто делают в Эмиратах, а делать round trip – приезжаете в Маскат и дальше на джипах по каньонам, на рынки в Низву… Путешествуете до Салалы (расстояние от Маската – около 1 тыс. км. – Ред.) и уже оттуда вылетаете обратно. Получится полноценное путешествие».