Азия – огромный и разнообразный континент, на территории которого расположены десятки уникальных городов.

Однако есть среди них настоящая жемчужина, которая выделяется даже на общем фоне – это Гонконг. Этот космополитичный и динамично развивающийся мегаполис по праву можно назвать самым удивительным городом Азии.

Гонконг уникален по многим параметрам. Это и самый густонаселенный город планеты, и самый дорогой для покупки недвижимости в Азии, и самый популярный туристический центр Китая. Здесь удивительным образом сочетается кипучая жизнь огромного мегаполиса с высочайшим уровнем безопасности и правопорядка на улицах.