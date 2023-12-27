Где можно бюджетно отдохнуть на Новый год

Турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко объяснил, как бюджетно съездить в новогоднее путешествие.

© Unsplash

Эксперт советует правильно выбрать страну для отдыха и сместить время вылета.

«Первый совет, если мы говорим о бюджетном новогоднем отдыхе, – попробовать сместить даты вылета. Если вы отправитесь в путешествие, например, 24–25 декабря или 5–6 января и захватите либо начало, либо конец каникул, то цены будут в полтора раза ниже, чем если вы вылетаете 28 или 30 декабря», – отметил он.

Кроме того, сильно сэкономить поможет и правильный выбор страны для отдыха. Из «непляжных» стран обратить внимание стоит на Армению и Казахстан. Цены там не очень высокие, но стоит подготовиться к экскурсионному путешествию: посмотреть что-то новое, насладиться культурой, кухней и просто погулять по новым местам.

Из более неожиданных направлений – Иран. Авиаперелет из Москвы в Тегеран несильно ударит по карману, а цены в Иране весьма бюджетные. Так, обед на двоих обойдется в среднем в 300–400 рублей, а билеты в музей стоят около 100 рублей. Если в Иран ехать боязно, то есть вариант поближе – Узбекистан.

Среди стран с пляжным отдыхом в первую очередь стоит выделить Египет. Недельный тур на двоих обойдется в 140–150 тысяч рублей. Но нужно понимать, что погода на новогодние праздники там устроит не всех: жары не будет, хотя купаться можно. Также достаточно бюджетной будет поездка в ОАЭ. В страну летает много рейсов, а цены в некоторых отелях вполне подъемные, передает Life.ru.