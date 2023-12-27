В Египте гид поразил туристов знанием стихов Пушкина

На экскурсии в Египте гид читал российским туристам стихи Пушкина. Об этом редакции Tourdom.ru рассказали в турагентстве Baby Travel Club.

Видео прислала пенсионерка, отдыхавшая в Хургаде в отеле «Форт Арабеска». 18 декабря вместе с другими соотечественниками она побывала на морской экскурсии «Райский остров».

По ее словам, гида, вдохновенно читавшего «Я помню чудное мгновенье», зовут Амр Гамал (Amr Gamal), он был с бэйджем туроператора Coral Travel.

«Он говорил, что ему нравится все русское. Читает нашу литературу, особенно любит Пушкина. Декламировал нам много, в том числе и длинные стихотворения».

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» предположили, что экскурсию вел один из наших соотечественников. Если же гидом был египтянин, он мог учиться в России. Однако парень никогда не посещал нашу страну, но очень хочет побывать в России.

Туристы поделились схожими историями и признались, что они поднимают настроение. «В Турции гид в отеле тоже читал стихи русских поэтов. Было очень приятно».