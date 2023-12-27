Турагент: в Армении и Казахстане можно бюджетно отдохнуть на Новый год

«Если вы отправитесь в путешествие, например, 24–25 декабря или 5–6 января и захватите либо начало, либо конец каникул, то цены будут в полтора раза ниже, чем если вы вылетаете 28 или 30 декабря», — уточнил эксперт.

Кроме того, турагент рассказал о более бюджетных направлениях для отдыха. Так, из непляжных стран он рекомендует обратить внимание на Армению, Казахстан и Иран. Также можно рассмотреть Узбекистан. Более бюджетными из пляжных направлений являются Египет и ОАЭ, отдохнуть там неделю вдвоем можно за 150 и 180 тыс. рублей соответственно, уточнил специалист. Если рассматривать пляжные страны в пиковый сезон, Гажиенко советует Шри-Ланку, Таиланд и Индию, где также можно подобрать более-менее бюджетные варианты.