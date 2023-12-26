В Турции хотят отказаться от формата "все включено"

В Турции в очередной раз подступились к идее пересмотреть формат "все включено". Некоторые собственники гостиниц предлагают вообще отказаться от all inclusive из-за непростой экономической ситуации. Но в самой Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья полную отмену не поддерживают, а предлагают начать с исключения из такого формата алкоголя. В российской туриндустрии предполагают, что изменения должны вводиться постепенно и не во всех отелях сразу.

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Именно алкогольные напитки в сложившейся экономической ситуации обходятся особенно дорого, так как акцизы на них выросли, отмечает глава ассоциации Каан Кавалоглу. Введение безалкогольного all inclusive будет выгодно и отельерам, и туристам и станет первым шагом распространения концепции "плати лишь за то, чем пользуешься". По словам представителей турецкого турбизнеса, есть немало людей, которые не употребляют алкоголь. Они считают, что, покупая all inclusive, переплачивают.

Для начала в Турции могут ввести безалкогольный all inclusive

В российской туриндустрии призывают коллег не проводить резких реформ. Аll inclusive без алкоголя в Турции может быть интересен небольшому числу отдыхающих из России, отметила в беседе с "РГ" исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"Нужно понимать, что туристы едут в Турцию отдыхать, а это предполагает, что они могут позволить себе выпить хотя бы бокал вина за ужином", - пояснила она.

Конечно, есть среди них и такие, которые полностью готовы отказаться от алкоголя, но их меньшинство: например, это может быть бабушка с внуками.